XORTX kündigt Einreichung bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur an

CALGARY, ALBERTA, den 19. Juli 2022 – XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen, das sich im späten Stadium der klinischen Entwicklung befindet und auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen konzentriert, gibt bekannt, dass bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur („EMA“) und insbesondere beim Ausschuss für Humanarzneimittel („CHMP“) ein „Überprüfungsantrag zur wissenschaftlichen Beratung“ im Hinblick auf das Programm XRx-008 eingereicht wurde.

Diese Einreichung zur Prüfung durch CHMP/EMA soll Gespräche über den Status des von XORTX entwickelten Programms XRx-008 für die autosomal-dominante polyzystische Nierenerkrankung („ADPKD“) sowie die Pläne des Unternehmens für die weltweite Phase-III-Zulassungsstudie einleiten und enthält wissenschaftliche Empfehlungen im Hinblick auf die Marktzulassung in der EU.

Das Unternehmen hat die bisherigen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die zu diesem Antrag geführt haben, erfolgreich abgeschlossen und treibt nun mit Hochdruck sein XRx-008-Programm zur Behandlung der autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung (ADPKD) voran. Zu den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten während des vergangenen Jahres in Vorbereitung auf den aktuellen Antrag zählten die Herstellung von Oxypurinol in klinischer GMP-Qualität, die Fertigstellung der Formulierung des Arzneimittels sowie die Charakterisierung der verbesserten oralen Bioverfügbarkeit von Oxypurinol in Tiermodellen.

Nachdem im Vorfeld sowohl von der US-Arzneimittelbehörde FDA als auch vom kanadischen Gesundheitsministerium Health Canada bereits die Genehmigung für die Einleitung der Bridging-Studie zur Pharmakokinetik von OXY-XRX-101 erteilt worden war, gab das Unternehmen vor kurzem die Topline-Ergebnisse bekannt, die eine deutlich erhöhte Bioverfügbarkeit der XRx-008-Formulierungskandidaten beim Menschen belegen. Mit diesen wesentlichen Meilensteinen ist XORTX für den nächsten wichtigen Schritt gerüstet: die Einleitung eines wissenschaftlichen Überprüfungsverfahrens beim CHMP der EMA im Hinblick auf seinen wissenschaftlichen Status, seine Entwicklungsannahmen und seine Pläne für die Aufnahme von Probanden in die bevorstehende Phase-III-Zulassungsstudie.