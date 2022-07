Bauhauptgewerbe Zahl der Lehrlinge steigt fünftes Jahr in Folge

Berlin (ots) - Ausbildungsmarkt Baubranche: Rund 14.500 Lehrlinge im 1. Lehrjahr

(+ 1,3 %). Rund 40.000 Lehrlinge auf dem Bau insgesamt (+1,5 %)



"Die Zahl der Auszubildenden im Bauhauptgewerbe steigt das fünfte Jahr in Folge.

Derzeit absolvieren rund 40.000 junge Menschen eine Ausbildung am Bau. Das sind

1,5 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Seit 2017 hält damit der erfreuliche

Aufwärtstrend bei den Lehrlingszahlen im Bauhauptgewerbe an", erklärt der

Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa,

anlässlich der von der SOKA-Bau veröffentlichten Zahlen zum Stichtag 30. Juni

2022.