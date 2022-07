BVR Staat kann nicht alle Härten im Fall einer Gaskrise auffangen

Berlin (ots) - In der aktuellen Diskussion um die Folgen eines drohenden

dauerhaften und weitgehenden Stopps russischer Gasimporte nach Deutschland

spricht sich der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

(BVR) für ausgewogene wirtschaftspolitische Entscheidungen aus. "Forderungen

nach allumfassenden Entlastungen von den hohen Energiepreisen sind verständlich,

aber vom Staat angesichts der begrenzten Haushaltsmittel nicht finanzierbar", so

BVR-Vorstand Dr. Andreas Martin.



Es sei sinnvoll, einkommensschwache Haushalte im Fall weiter steigender

Gaspreise gezielt mit Transferzahlungen zu unterstützen. Eine vollständige

staatliche Kompensation sei jedoch auch wegen der erwünschten Lenkungswirkung

der Preise kontraproduktiv, ebenso wie ein möglicher Gaspreisdeckel. "Neben

einer klugen Strategie Deutschlands und Europas für eine stärkere Unabhängigkeit

bei Energieimporten und dem gezielten Einsatz alternativer Energien ist

Energiesparen das Gebot der Stunde, auch um einen spürbaren Beitrag zum

Klimaschutz zu leisten", so Martin.