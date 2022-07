BECKY HILL ALS STAR DER ERSTEN UEFA-WOMEN'S EURO-ENDRUNDE DER FRAUEN, PRÄSENTIERT VON PEPSI MAX®

UEFA und Pepsi MAX® freuen sich, bekannt zu geben, dass die mit dem BRIT-Awardausgezeichnete britische Sängerin, Songwriterin und Wegbereiterin fürDance-Music, Becky Hill (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3593037-1&h=2540147862&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DU3T7ags0xS4%26feature%3Dyoutu.be&a=Becky+Hill) , am Sonntag, den 31. Juli der Star der UEFA Women's EURO 2022Final Show sein wird. Dies wird das erste Mal sein, dass eineLive-Musikproduktion dieser Größenordnung bei einem Finale der UEFA Women's EUROstattfindet. Ein Meilenstein, der Musik- und Sportfans zusammenbringen wird, umdie wachsende Bedeutung von Frauen in diesem Sport zu feiern. Fans erwartet einenergiegeladener Show der erfolgreichen Sängerin von " (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3593037-1&h=1442882136&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3593037-1%26h%3D1435985163%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3593037-1%2526h%253D1176029664%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fwatch%25253Fv%25253DNhCxrUEW3PM%2526a%253D%252527%26a%3D%25E2%2580%259E&a=%E2%80%9E) https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3593037-1&h=4104514380&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3593037-1%26h%3D3411397946%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3593037-1%2526h%253D1809567376%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fwatch%25253Fv%25253DNhCxrUEW3PM%2526a%253DRemember%26a%3DRemember&a=Remember " (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3593037-1&h=3109346621&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3593037-1%26h%3D3793079425%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3593037-1%2526h%253D1176029664%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fwatch%25253Fv%25253DNhCxrUEW3PM%2526a%253D%252527%26a%3D%2522&a=%22) , derweibliche Stärke, Power und Erfolge feiert - sowohl auf dem Rasen als auchabseits des Platzes.In diesem exklusiven Live-Spektakel wird der mitreißende Dance-Sound derChartstürmerin Becky Hill mit leuchtenden Neonfarben und Kostümen gefeiert,während die einstudierte Choreographie der Tänzerinnen und Tänzer sowie derMusiker und Musikerinnen das ultimative Wohlgefühl eines Sommerfestivals

London (ots/PRNewswire) - - DIE MEHRFACH AUSGEZEICHNETE SOLO-KÜNSTLERIN BECKY HILL WIRD AM 31. JULI VOR EINEM DER GRÖSSTEN SPORTEREIGNISSE FÜR FRAUEN IN EUROPA IM LEGENDÄREN WEMBLEY-STADION IN LONDON AUF DER PEPSI MAX ® BÜHNE STEHEN -

