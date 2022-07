Technisch gesehen befindet sich das Wertpapier zwar seit März 2020 in einem Aufwärtstrend, für einen Anstieg an die Hochs aus 2020 reichte die Kraft der Bullen bislang aber noch nicht aus. Möglicherweise kann eine erfolgreiche Auflösung eines symmetrischen Dreiecks bestehend seit grob Anfang Juni für weiteres Aufwärtspotenzial sorgen und würde sich entsprechend gut für ein mittelfristiges Long-Investment anbieten. Dies setzt allerdings eine Normalisierung der Weltwirtschaft voraus, anderenfalls könnte auch diese Aktie erneut unter die Räder geraten.

IBM hat besonders starke Zuwächse im Cloud-Geschäft verzeichnet, sowohl Umsatz sowie der Gewinn lagen über den Erwartungen. Der Umsatz legte um neun Prozent auf 15,5 Mrd. US-Dollar zu, das Segment mit der Datenwolke weist ein Plus von rund 18 Prozent auf. Der Nettogewinn konnte auf 1,392 Mrd. US-Dollar gesteigert werden. Allerdings gibt es auch Belastungsfaktoren für das Unternehmen, wie beispielshalber der starke Dollar. Für das Gesamtjahr rechnet IBM mit Belastungen im Bereich von 3,5 Mrd. US-Dollar.

Inflations- und Zinsängste allgegenwärtig

Sollte das vorliegende symmetrische Dreieck nach Ausbruch über einen untergeordneten Abwärtstrend regelkonform zur Oberseite durch einen Kurssprung mindestens über 142,75 US-Dollar erfolgreich aufgelöst werden, könnten noch einmal die Hochs aus Sommer 2021 um 145,99 US-Dollar in den Fokus der Händler geraten. Aber erst darüber wird ein Folgeanstieg an die Verlaufshochs aus 2020 bei 151,63 US-Dollar favorisiert. Trotzdem ließe sich durch einen speziellen Schein wie beispielshalber das Faktor Zertifikat Long auf IBM WKN MD3RXX mit einem konstanten Hebel überdurchschnittlich an diesem Szenario profitieren. Ein Kurseinbruch unter 130,00 US-Dollar dürfte allerdings das Chartbild belasten, Notierungen darunter könnten nämlich eine Auflösung des seit Anfang 2020 bestehenden Aufwärtstrends hervorrufen und würden demnach Abschläge auf 114,56 und darunter glatt 110,00 US-Dollar forcieren.

