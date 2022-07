Das Debakel für Boeing begann mit der Modelserie 737 MAX, dieses Muster blieb nach zwei Abstürzen knapp zwei Jahre weltweit am Boden. Die Bestellung von Delta Airlines bezieht sich auf 100 Einheiten der 737 MAX-10, die in den USA noch auf ihre Zulassung wartet. Aber auch Lufthansa bekundete Interesse an zehn Frachtflugzeugen vom Typ 777F und 777-8F, das gab den Papier entsprechenden Auftrieb, am Ende schmolzen die Gewinne allerdings wieder deutlich zusammen. Nichtsdestotrotz konnte ein frisches Monatshoch im Kursverlauf markiert werden, übergeordnet herrscht aber noch immer seit Anfang 2019 und einem Niveau von 446,01 US-Dollar ein intakter Abwärtstrend. Trotzdem lässt sich eine vorsichtige Verbesserung des Charts durch die höheren Tiefs im Frühjahr dieses Jahres erkennen, zu einem nachhaltigen Kaufsignal ist aber noch ein langer Weg zu gehen.

Langwieriger Stabilisierungsprozess

Die Boeing-Aktie ist definitiv nichts für ein größeres Investment, die schleppende Erholungsbewegung könnte bei einem signifikanten Kurssprung über 156,00 US-Dollar in den Bereich von 175,00 US-Dollar aufwärts reichen, darüber würde das Wertpapier in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts sowie eines seit Juni letzten Jahres laufenden Abwärtstrends vordringen. Höre Notierungen als 185,26 US-Dollar können demnach für das Papier von Boeing vorläufig nicht abgeleitet werden. Die laufende Erholungsbewegung birgt allerdings noch bärische Kursmuster, die durchaus das Potenzial zu neuerlichen Jahrestiefs besitzen. Sollte es zu einem Bruch von 113,02 US-Dollar kommen, könnten sogar noch einmal die Vorgängertiefs aus März 2020 um 89,00 US-Dollar in den Fokus der Händler geraten.