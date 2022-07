Hoffnung für Gold von den spekulativen Investoren!

Warum Investoren ausgerechnet wie Getriebene in den Dollar gehen, ist aber nur auf den zweiten Blick ersichtlich. Es liegt schlicht an der „Marktmacht“ der Vereinigten Staaten. Schließlich ist der US-Kapitalmarkt größer als alle anderen Märkte der Welt zusammen. Die extrem hohe Verschuldung des Staates und der Haushalte, die schwache politische Führung, die gesellschaftliche Zerrisenheit und die Blase auf dem Immobilienmarkt sprechen hingegen gegen einen starken Dollar. Aber in diesen turbulenten Zeiten spielen rationale Argumente keine Rolle.

Immerhin gibt es nun etwas Entspannung für den Goldpreis. Zum einen wird die Europäische Zentralbank am kommenden Donnerstag erstmals die Zinsen minimal erhöhen, wahrscheinlich um 0,25 Prozent. Dies könnte zumindest den Euro gegenüber dem Dollat stützen und so dem Goldpreis Luft zum Atmen geben. Zum zweiten hat die Dollarstärke zumindest mal zwei Tage in Folge etwas nachgelassen. Zum dritten aber dürfte die Markttechnik nun eine wichtige Rolle einnehmen. So wurden in den vergangenen vier Wochen rund 95 Tonnen Gold aus den Gold-ETF abverkauft. Besonders betroffen war der SPDR Gold Trust, der hauptsächlich von institutionellen Investoren als Anlagevehikel genutzt wird. Wer verkaufen wollte, dürfte nun aus Gold raus sein. Zum anderen gilt dies wohl auch am Futuremarkt. Laut den jüngsten Daten der US-Terminmarktaufsicht CFTC wurden die Netto-Long-Positionen der spekulativen Investoren seit März sukzessive reduziert. Per 12. Juli gibt es sogar erstmals seit mehr als drei Jahren wieder Netto-Short-Positionen. Es überwiegen also die Wetten auf fallende Goldpreise (siehe Graphik oben). Die Stimmung ist also am Boden und von diesem Niveau könnte es tatsächlich zu einer nachhaltigen Erholung bei Gold kommen.