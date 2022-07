NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern am Dienstag auf eine freundliche Eröffnung zu. Durchwachsene Daten aus der Immobilienbranche und negativ aufgenommene Unternehmenszahlen setzten der Kaufbereitschaft allerdings Grenzen.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,6 Prozent höher auf 31 266 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 0,9 Prozent im Plus auf 11 984 Zähler. Zu Wochenbeginn waren beide Indizes am Ende noch ins Minus gerutscht und hatten es so versäumt, an ihre Stabilisierung vom Freitag anzuknüpfen.