Alpha Lithium macht Fortschritte für 40.000 Tonnen Jahresproduktion mit Lithiumkarbonat-Anlage in Argentinien

VANCOUVER, British Columbia, 19. Juli 2022 -- Alpha Lithium Corporation (TSX.V: ALLI) (OTC: APHLF) (WKN: A3CUW1) ("Alpha" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-c ...) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine erfahrene Spezialfirma mit der detaillierten Planung einer Lithium-Pilotanlage beauftragt hat, die an einem der wichtigsten Standorte des Unternehmens, dem Tolillar-Salar im argentinischen Lithiumdreieck, errichtet werden soll. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt, um eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA") für eine skalierbare, kommerzielle Produktionsanlage zu erstellen, die in der Lage ist, bis zu 40.000 Tonnen hochreines Lithiumcarbonat pro Jahr zu produzieren.

Das Unternehmen verfügt derzeit über liquide Mittel in Höhe von 44 Millionen $ und ist somit gut finanziert, um seine Ambitionen in Bezug auf die Lithiumkarbonatproduktion in Argentinien weiter zu verfolgen.

Imec Ingeneria 360° ("Imec Engineering" oder "Imec"), hat das Unternehmen zuvor mit der Erbringung grundlegender technischer Dienstleistungen beauftragt hatte und wird nun mit der Erbringung detaillierter technischer Dienstleistungen für die Pilotanlage beauftragt. Dies ist eine natürliche Weiterentwicklung der Dienstleistungen, insbesondere in Anbetracht der erfolgreichen Produktion von hochreinem Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid durch Alpha (siehe Pressemitteilung vom 29. Juni 2021). Das Mandat von Imec wurde auf die detaillierte Planung einer voll funktionsfähigen Pilotanlage ausgeweitet, die wichtige Daten und Informationen für die Planung einer vollwertigen Produktionsanlage für Lithiumchemikalien mit einer Kapazität von 40.000 Tonnen pro Jahr liefern soll.

Alphas Pilotanlage wird im Industriepark von Salta gebaut und getestet, wobei ein auf Kufen montiertes, modulares und mobiles Design verwendet wird. Der Bau in Salta unter idealen Fabrikbedingungen im Gegensatz zum Bau vor Ort bietet dem Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen, Zuverlässigkeit der Materialien und der Bauarbeiter sowie die Verfügbarkeit unserer technischen Experten, um den gesamten Prozess unter Verwendung der unternehmensspezifischen Sole aus den Salinen Tolillar und Hombre Muerto zu testen. Nach der vollständigen Kalibrierung werden die Ausrüstung, die Laboreinrichtungen und die zusätzlichen Büros in den Salar Tolillar verlegt, wo das derzeitige Lager aufgerüstet wird, um einen Betrieb mit 400 Mitarbeitern zu ermöglichen.