MED-EL präsentiert Design trifft Technik - Internationale Künstler mit Hörverlust entwerfen Cover für Audioprozessoren

Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) - Weltweit leben mehr als 1,5 Milliarden

Menschen mit Hörverlust, und obwohl einer von fünf Menschen davon betroffen ist,

wird er oft als unsichtbare Behinderung angesehen. Um die Öffentlichkeit für das

Thema Hörverlust zu sensibilisieren und den Trägern von Hörimplantaten die

Möglichkeit zu geben, ihre Audioprozessoren mit Selbstvertrauen und Stolz zu

tragen, präsentiert MED-EL die kreativen Talente von Cochlea-Implantat-Trägern.



Unter dem Motto "Was bedeutet Klang für Sie?" haben vier professionelle Künstler

einzigartige und außergewöhnliche Designs entworfen, die in limitierter Auflage

als Cover für die Hörimplantat-Audioprozessoren von MED-EL erscheinen werden.

Dieses Projekt ermöglicht es den Künstlern nicht nur, ihre Erfahrungen mit

Hörverlust auf kreative Weise zu teilen, sondern gibt ihnen auch die

Möglichkeit, andere Hörimplantatträger auf ihrem eigenen Weg zu unterstützen und

zu stärken. Ihre Entwürfe und Geschichten werden im Audioversum in Innsbruck,

einem von MED-EL initiierten Science Center, ausgestellt.