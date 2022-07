Die Zukunft der E-Mobilität - Himiway läutet Vorverkauf von 4 neuen E-Bike Modellen mit Rabattcode ein

Himiway ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen mit dem Fokus auf Forschung, Produktion und Vertrieb von Pedelecs. Die E-Bikes von Himiway zeichnen sich durch zuverlässige Qualität und einen angemessenen Preis aus. Jedes jahr verkauft Himiway mehr als 10.000 Pedelecs in den USA. Die Modelle zählen zu den besten E-Bikes auf dem Markt. Bis heute expandiert Himiway stetig weiter.

HANNOVER, Deutschland, 19. Juli 2022 /PRNewswire/ -- In den USA zählt Himiway bereits zu den führenden Herstellern für E-Bikes. Am 20. Juli kommen 4 neue Modelle auf den europäischen Markt. Es werden 4 Fatbike Varianten erhältlich sein. Mit dem Code „Neu100" kriegen Frühbucher einen Rabatt von 100€. Der Rabatt bezieht sich auf die Modelle Himiway Zebra und Himiway Big Dog.

Himiway, ein langstrecken E-Bike Experte startet am 20. Juli den Vorverkauf von 4 neuen Fatbike Modellen.

