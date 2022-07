Erfreut bemerkt Prinz Robert von Luxemburg : „I m Le Clarence wollten wir eine einzigartige Umgebung schaffen, in der die Zeit stillsteht. Jedes Mal, wenn ich das Vergnügen habe, die Küche von Chefkoch Pelé zu genießen, bin ich tief bewegt von der Eleganz, der Feinheit und der Subtilität seiner Kompositionen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass diese außergewöhnliche Auszeichnung, die uns von dieser hochkarätigen Jury verliehen wurde, unsere Teams zu neuen Höchstleistungen anspornen wird. Wir sind den 50 Best Restaurants sehr dankbar für diese herausragende Anerkennung, die unserem noch relativ jungen Restaurant zuteil wird."

PARIS, 19. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Anlässlich des zwanzigjährigen Jubiläums hielten die „World's 50 Best Restaurants" und ihre Jury aus 1.080 internationalen kulinarischen Experten am 18. Juli in London ihre jährliche Preisverleihung ab. Laut dieser hoch angesehenen Jury ist das Le Clarence das 28-beste Restaurant der Welt und das zweit-beste Restaurant in Frankreich.

Le Clarence wird mit dem 28. Platz in der Liste der „World's 50 Best Restaurants" ausgezeichnet

