Europaabgeordneter Dennis Radtke besucht Getir (FOTO)

Dortmund (ots) - Dennis Radtke (CDU), Sprecher der EVP-Fraktion im Ausschuss für

Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europaparlaments, informierte sich

heute im Rahmen seiner Sommertour bei Getir über die aktuellen Entwicklungen in

der Quick-Commerce-Branche und die weiteren Pläne des Unternehmens in

Deutschland. Am Wochenende hatte Getir, der Pionier für ultraschnelle

Lebensmittellieferungen, angekündigt, in Deutschland in Kürze seinen ersten

Franchisestore zu eröffnen.



Nach dem Treffen mit Getir Managern und der Besichtigung eines Getir Stores in

Dortmund sagte Dennis Radtke: "Ich hatte heute sehr gute Gespräche bei Getir.

Die Manager des Unternehmens haben mir versichert, die aktuellen Bemühungen von

Mitarbeitern zur Gründung eines Betriebsrats aktiv zu unterstützen. Ich habe

mich auch mit dem Wahlvorstand unterhalten, der derzeit die anstehende

Betriebsratswahl vorbereitet. Insgesamt hatte ich einen guten Eindruck von dem

Unternehmen. Die Mitarbeiter werden fest angestellt. Die Bezahlung liegt klar

über dem Mindestlohn. Ich halte es für sehr wichtig, dass die hohen

Arbeitnehmerstandards in Deutschland auch bei Unternehmen konsequent umgesetzt

werden, die noch neu in Deutschland sind. Wir haben vereinbart, dass wir weiter

im Gespräch bleiben und uns zu den aktuellen Entwicklungen und den ganz

spezifischen Anforderungen, die diese Branche hat, weiter austauschen werden."