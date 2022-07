Nofar Energy setzt den Expansionskurs seiner globalen Operationen mit einem bedeutenden Solarprojekt in Rumänien fort (FOTO)

Israel (ots) - Diese Woche kündigte Nofar Energy den Einstieg in ein weiteres

bedeutendes Projekt mit einer Kapazität von 255 MW an. Das Projekt, das sich in

einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase befindet, wird auf einem 290 Hektar

großem Gelände in Südrumänien in der Nähe einer Hochspannungsleitung errichtet,

über die der erzeugte Strom direkt fließen wird. Aufgrund seiner Lage in einem

Gebiet, das sich durch hohe Erträge auszeichnet, seines fortgeschrittenen

Entwicklungsstands und seiner niedrigen Baukosten, die sich durch seine Größe

und die Nähe zu einer Hochspannungsleitung ergeben, handelt es sich hierbei um

ein hochwertiges Projekt.



Der Anteil des Unternehmens an dem Projekt wird 85,5 %-90 % betragen. Die

voraussichtlichen Gesamtbaukosten belaufen sich auf 135 Millionen Euro, wobei

Schätzungen zufolge jährliche Einnahmen von 27 Millionen Euro und ein jährliches

EBITDA von 24 Euro erwartet werden. Nofar geht davon aus, dass der Bau des

Projekts nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen im Jahr 2023 beginnen

wird.