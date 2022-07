Den ersten Handelstag der Woche haben die Papiere des Smartphone-Giganten nach anfänglichem Aufschwung mit einem Verlust von zwei Prozent abgeschlossen. Mittlerweile sehen wir eine leichte Erholungstendenz. Was war passiert?

Antwort: Der Kurs reagierte wohl auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, aus dem hervorgeht, dass Apple im kommenden Jahr Kosten senken wolle. Um sich auf einen möglichen Wirtschaftsabschwung vorzubereiten, wolle der iPhone-Hersteller weniger neue Mitarbeiter einstellen und in einigen Geschäftsbereichen weniger Ausgaben tätigen als geplant. Gleichzeitig halte Apple weiterhin daran fest, dass bis zum Frühjahr 2023 und darüber hinaus zahlreiche neue Produkte auf den Markt kommen sollen. Das Unternehmen selbst äußerte sich zunächst nicht zu dem Bericht der Nachrichtenagentur, die sich auf interne Quellen beruft.



Der Rückgang der Aktie am Montag war der stärkste an einem Tag seit fast drei Wochen. Die Aktie ist in diesem Jahr bisher um etwa 17 Prozent gesunken, was dem allgemeinen Markt entspricht. Auch die Aktien anderer Technologieunternehmen gaben nach der Nachricht am Montag nach.