Tuya Smart startet BornSmart-Kampagne am Amazon Prime Day 2022

SANTA CLARA, Kalifornien, 19. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Es ist kein Geheimnis, dass hochwertige Smart-Home-Produkte uns nicht nur dabei helfen, unser tägliches Leben effizienter zu gestalten, sondern auch ein komfortableres Wohnerlebnis bieten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der weltweite Smart-Home-Markt boomt und immer mehr Verbraucher ihr Zuhause mit der neuesten Technologie ausstatten wollen.

Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) hat es den Nutzern ermöglicht, eine breite Palette von Smart-Home-Einstellungen zu erleben, die früher unvorstellbar waren. Jetzt können Sie die Klimaanlage in Ihrem Wohnzimmer aus der Ferne einschalten, während Sie von der Arbeit nach Hause fahren; Sie können das Licht automatisch einschalten lassen, wenn Sie an Ihrer Haustür ankommen, ohne einen Knopf zu drücken; bevor Sie einen Kuchen backen, können Sie den Ofen per Sprachbefehl auf 180 Grad vorheizen. Diese Anwendungsszenarien werden es den Verbrauchern ermöglichen, die durch intelligente Geräte geschaffene höhere Lebensqualität zu erleben und so zu Smart-Home-Fans zu werden - genau das ist es, was Smart-Home-Marken erreichen wollen.