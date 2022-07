Der Leitindex Dow Jones Industrial legte eine Dreiviertelstunde nach dem Auftakt um 1,22 Prozent auf 31 452,77 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,29 Prozent auf 3880,11 Zähler hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 testete wieder die runde 12 000 er Marke, indem er zuletzt 1,04 Prozent auf 12 000,44 Zähler gewann. Zu Wochenbeginn waren alle drei Indizes noch ins Minus gerutscht und hatten es so versäumt, an ihre Stabilisierung vom Freitag anzuknüpfen.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag vorerst wieder in die Erfolgsspur gefunden. Am Montag war bei den Anlegern noch die Risikobereitschaft geschwunden, nun kehrte sie im frühen Handel erst einmal wieder zurück. Dies zeigte sich auch am schwachen US-Dollar, der Anlegern zuletzt als sicherer Hafen diente. Der Euro stieg vor dem Hintergrund von Spekulationen, dass die EZB am Donnerstag eine stärkere Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte verkünden könnte.

