Redwood City, Kalifornien und Helsinki, Finnland (ots) - Die MariaDB®

Corporation (https://mariadb.com/) gibt heute die Ernennung von Christine Napoli

zum Finanzvorstand (CFO) und Christine Russell zum neuen Vorstandsmitglied

bekannt.



Die Ernennungen kommen zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Unternehmen:

Für den mit Ende März endenden Sechsmonatszeitraum konnte MariaDB ein Wachstum

des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) von 42 Prozent im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum melden. In dieser Zeit ist MariaDB mehr als viermal so stark

gewachsen wie der Markt für relationale Datenbanken, dem IDC für den Zeitraum

zwischen 2020 und 2025 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von

9,6 Prozent voraussagt.





Angesichts der Modernisierung von Unternehmen und der Verlagerung in die Cloudbefreien die Datenbankprodukte von MariaDB Kundinnen und Kunden von Kosten, derCloud-Bindung sowie den Einschränkungen und der Komplexität proprietärerDatenbanken. MariaDB verfügt über einen wachsenden Kundenstamm mit mehr als 600Kunden in mehr als 60 Ländern aus den Branchen Finanzdienstleistungen,Telekommunikation, Einzelhandel, Technologie, dem öffentlichen Sektor und demBildungsbereich."Im Zuge der Skalierung von MariaDB ist es von entscheidender Bedeutung, dasswir über ein Team verfügen, das über die nötige Erfahrung und das Fachwissenverfügt, um die von börsennotierten Unternehmen erwarteten Finanzkontrollen und-abläufe zu implementieren", so Michael Howard, CEO der MariaDB Corporation."Frau Napoli und Frau Russell haben beide brillante Karrieren im Finanzwesengemacht und verfügen über die nötige Erfahrung, um uns in den kommenden Zeitenzu führen. Mit diesen beiden neuen Führungskräften sind wir gut aufgestellt,wenn wir unseren Wechsel ins Börsen-Rampenlicht fortsetzen.""In der Datenbankbranche findet eine Renaissance statt", sagt Christine Napoli,Finanzvorstand der MariaDB Corporation. "Angesichts der Notwendigkeit,datengetrieben zu arbeiten, wie ich es schon während meiner Zeit in derMedienbranche erlebt habe, müssen Datenbanken, die das Rückgrat vonApplikationen bilden, extrem widerstandsfähig sein und eine massive Skalierungunterstützen. MariaDB ist mit seiner Datenbanktechnologie der neuen Generationeindeutig in einer Führungsposition, und ich freue mich darauf, Teil des Teamszu sein, das das Wachstum und den Betrieb des Unternehmens unterstützen wird.""MariaDB ist auf der Überholspur, um ein äußerst erfolgreiches Unternehmen zu