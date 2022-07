Helden gesucht DQS und DGQ vergeben die Sustainability Heroes Awards 2022 / Bewerbungsstart für den Nachhaltigkeitspreis ist erfolgt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Ab sofort können sich Unternehmen um die

Sustainability Heroes Awards bewerben. Um aktives Engagement in der Wirtschaft

weiter anzuspornen, zeichnen die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von

Managementsystemen (DQS) und Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ)

Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit mit dem Sustainability Heroes Award aus. Der

Award wird am 20. Oktober 2022 in sechs verschiedenen Kategorien verliehen: