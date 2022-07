Tanken in Bayern und Bremen am teuersten / Autofahrer im Saarland tanken am günstigsten / Preisdifferenzen von rund zehn Cent (FOTO)

München (ots) - Zwischen den deutschen Bundesländern gibt es derzeit große

Unterschiede bei den Kraftstoffpreisen. Während sich die Autofahrerinnen und

Autofahrer im Saarland über vergleichsweise niedrige Preise für Benzin und

Diesel freuen können, muss man in Bremen und Bayern beim Bezahlen deutlich

tiefer in die Tasche greifen. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der

Kraftstoffpreise in den 16 Bundesländern zeigt, kostet ein Liter Super E10 in

Bremen mit 1,828 Euro am meisten, dicht gefolgt von Bayern mit einem

Durchschnittspreis von 1,826 Euro. Am preiswertesten ist Benzin im Saarland:

Hier muss man für einen Liter Super E10 1,727 Euro bezahlen, das sind 10,1 Cent

weniger als in Bremen.



Teuerstes Bundesland für Dieselfahrer ist Bayern. Ein Liter Diesel kostet hier

2,003 Euro. Zweitteuerstes Bundesland ist Mecklenburg-Vorpommern mit einem Preis

von 1,979 Euro. Auch bei Diesel ist das Saarland am günstigsten. Ein Liter

kostet im kleinsten Flächenland aktuell 1,929 Euro und damit 7,4 Cent weniger

als in Bayern.