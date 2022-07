Am 146. Tag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine schlug mittags eine Rakete in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk ein, wie örtliche Behörden berichteten. "Es gibt Opfer", schrieb Bürgermeister Oleksandr Hontscharenko auf Telegram. Die Rede war zunächst von mindestens einem Toten.

KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Nach dem Vorwurf von Verrat im ukrainischen Geheimdienst greift Präsident Wolodymyr Selenskyj weiter durch und ersetzt ranghohe Mitarbeiter. Laut einem am Dienstag veröffentlichten Dekret wurde Wolodymyr Horbenko als Vizechef des Geheimdienstes SBU entlassen. Zudem wurden in den vier Gebieten Sumy, Dnipropetrowsk, Poltawa und den Transkarpaten die Regionalchefs ausgetauscht. Außerdem entließ Selenskyj den SBU-Chef des Gebiets Schytomyr.

Während der russische Präsident Wladimir Putin zu Besuch in Teheran war, gab sich sein Vorgänger Dmitri Medwedew in Moskau gewiss, dass Russland den Krieg in der Ukraine gewinnen werde. In Deutschland forderte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) stärkere Anstrengungen, um den Krieg zu stoppen.

Säuberungen im ukrainischen Geheimdienst



Für den seit Ende Mai vakanten SBU-Posten im ostukrainischen Charkiw ernannte Selenskyj einen neuen Regionalchef. Der 44-jährige Präsident hat Überprüfungen in Geheimdienst und Staatsanwaltschaft angekündigt. Auslöser sei eine hohe Zahl von Überläufern und Kollaborateuren mit der russischen Besatzungsmacht nach Moskaus Einmarsch vor knapp fünf Monaten, hieß es. Nach Medienberichten stellt sich die Frage, ob bei der schnellen Eroberung der südukrainischen Gebietshauptstadt Cherson durch die Russen Verrat im Spiel war. Allein beim Geheimdienst SBU arbeiten mehr als 30 000 Menschen.

Am Sonntag hatte der ukrainische Präsident seinen Jugendfreund Iwan Bakanow als SBU-Chef gefeuert. Das Parlament in Kiew bestätigte am Dienstag dessen Entlassung genauso wie die der Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa. Es sind die ersten großen Personalwechsel, die Selenskyj während des Krieges vornimmt.

Ukraine und Russland tauschen getötete Soldaten aus



Ungeachtet der laufenden Kämpfe tauschten die Ukraine und Russland am Dienstag ein weiteres Mal getötete Soldaten aus. "Die Ukraine hat 45 ihrer Verteidiger zurückgeholt", teilte das zuständige Ministerium in Kiew mit. Der Austausch sei nach den Normen der Genfer Konvention erfolgt. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldete, es sei die gleiche Zahl toter russischer Soldaten zurückgegeben worden.