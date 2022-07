In eigener Sache Die Zensus-Befragungen laufen erfolgreich

WIESBADEN (ots) - Im Zusammenhang mit dem Zensus 2022 wurden die erfolgreiche

Durchführung der Befragungen und die Verlässlichkeit der unterstützenden

Software in Frage gestellt. Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder

stellen klar: Die Zensus-Befragungen laufen erfolgreich. Die hohe angestrebte

Qualität der Ergebnisse des Zensus, insbesondere der Bevölkerungszahlen, ist zu

jedem Zeitpunkt gegeben.



Bei einzelnen Funktionalitäten in der Software zur Unterstützung der

Haushaltebefragung kommt es punktuell zu Einschränkungen, die den Ablauf jedoch

nicht beeinträchtigen. Diese Einschränkungen sind vielfach bereits gelöst oder

werden in den nächsten Wochen durch neue Software-Veröffentlichungen behoben.

Bis dahin können die Einschränkungen manuell kompensiert werden. Hierzu hat das

Statistische Bundesamt alle Software-Nutzenden informiert. Die Kommunen und

statistischen Ämter sind arbeitsfähig. Der Zensus 2022 schreitet erfolgreich

voran. "So haben bereits über 60 Prozent der Befragten erfolgreich an den

Zensus-Befragungen teilgenommen", sagt Dr. Georg Thiel, Präsident des

Statistischen Bundesamts. "Insbesondere die Online-Befragung wird von der

Bevölkerung sehr gut angenommen. Jeden Tag werden von unseren Systemen tausende

von Datensätzen aus den Kommunen und der Bevölkerung verarbeitet."