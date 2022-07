Prof. Dr. Ottmar Schneck zum Vorstandsvorsitzenden des Verbandes der Privaten Hochschulen e.V. gewählt

Berlin (ots) - Der Verband der Privaten Hochschulen e.V. hat mit Prof. Dr.

Ottmar Schneck, Rektor und Geschäftsführer der SRH Fernhochschule - The Mobile

University, einen neuen Vorstandsvorsitzenden.



Der neu gewählte Vorstandsvorsitzende Ottmar Schneck dankte seinem Vorgänger

Prof. Dr. Peter Thuy, ehemals Rektor der International University IU, der nach

12 Jahren engagierter und erfolgreicher Vorstandsarbeit sein Amt zur Verfügung

gestellt hat ausdrücklich. In Thuys Amtszeit haben die privaten Hochschulen in

der deutschen Bildungslandschaft erheblich an Bedeutung gewonnen und sie würden

von den Ministerien nicht nur als wertvolle Ergänzung, sondern als wesentlicher

Teil des tertiären Bildungsbereiches angesehen.