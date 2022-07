Die Stimmung in der Reisebranche wird unter Anlegern auch besser. Im Nasdaq 100 waren die Papiere des Online-Reiseportals Booking Holdings und der Hotelgruppe Marriott International mit mehr als vier Prozent Plus oben dabei. Auch für große US-Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbieter gab es deutliche Kursgewinne.

Kräftige Gewinne verbuchten dagegen die Boeing-Anleger, die Aktie zog an der Dow-Spitze um 4,4 Prozent an. Der Flugzeugbauer punktet derzeit mit Flugzeugbestellungen im Rahmen der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough - mit dem Fazit, dass die Amerikaner auch am zweiten Messetag die Nase gegenüber dem europäischen Konkurrenten Airbus vorn haben.

Der Euro stieg vor dem Hintergrund von Spekulationen, dass die EZB am Donnerstag eine stärkere Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte verkünden könnte. Hinzu kamen Gerüchte, dass die Verteilung von russischem Gas über die Pipeline Nord Stream 1 am Donnerstag nach Abschluss der plangemäßen Wartungsarbeiten pünktlich wieder aufgenommen werden könnte. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Kreise.

Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete seine Gewinne eineinhalb Stunden nach dem Auftakt mit 31 558,37 Punkten auf 1,56 Prozent aus. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,80 Prozent auf 3899,96 Zähler hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 kehrte über die runde 12 000 er Marke zurück, indem er 1,93 Prozent auf 12 107,20 Zähler gewann. Zu Wochenbeginn waren alle drei Indizes noch ins Minus gerutscht und hatten es so versäumt, an ihre Stabilisierung vom Freitag anzuknüpfen.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag vorerst wieder in die Erfolgsspur gefunden. Am Montag war bei den Anlegern noch die Risikobereitschaft geschwunden, nun kehrte sie erst einmal wieder zurück. Dies zeigte sich auch am schwachen US-Dollar, der Anlegern zuletzt als sicherer Hafen gedient hatte. Mutiger wurden die Anleger auch wegen Gerüchten über ein Wiederanlaufen der Gaspipeline Nord Stream 1 nach Europa.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer