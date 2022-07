ESR führt CryoBoost(TM) ein - das schnellste MagSafe Ladegerät für Handys im Einsatz

Berlin (ots/PRNewswire) - Das globale Technologieunternehmen ESR

(https://www.esrgear.com/) bringt heute seine brandneuen HaloLock(TM) kabellose

Ladegeräte mit CryoBoost(TM) auf den Markt. Die Kollektion umfasst drei neue

MagSafe kompatible Ladegeräte für iPhone, AirPods und Apple Watch. Die

innovative CryoBoost(TM) Technologie ermöglicht Ladegeschwindigkeiten, die sogar

noch schneller sind als die der offiziellen Apple MagSafe Ladegeräte für die

iPhone Serien 13 und 12 im aktiven Einsatz.



"Die Zukunft des Ladens ist kabellos, aber der größte Engpass beim kabellosen

Laden ist die Überhitzung. Das kabellose Laden erzeugt Wärme, die die

Ladegeschwindigkeit verlangsamt, um das Handy des Benutzers zu schützen." sagte

ESR CEO Tim Wu. "CryoBoost(TM) behebt dieses Problem durch die Kombination eines

Lüfters zur Kühlung des Handys und der ersten wärmeableitenden Komponenten ihrer

Art, die das Handy des Benutzers während des Ladevorgangs kühlen."





ESR f ü hrt kabellose HaloLock(TM) Ladegeräte mit CryoBoost (TM) Technologie aufden Markt einUnaufhaltsame MagSafe-AufladungWenn Handys GPS verwenden oder zum Ansehen von Videos verwendet werden, währendsie kabellos aufgeladen werden, erwärmen sie sich schneller als gewöhnlich.HaloLock(TM) Ladegeräte mit CryoBoost(TM) halten das Handy während desLadevorgangs kühl und können ein iPhone 13, dass ein Video abspielt, über 4,5Stunden schneller aufladen als offizielle MagSafe Ladegeräte, was sie zu denschnellsten Ladegeräten im MagSafe Stil für Handys im aktiven Gebrauch macht.- Kabelloses HaloLock(TM) 3 in 1 Ladegerät mit CryoBoost(TM)(https://amzn.to/3z4zayz) : Das schnellste MagSafe Laden beim Ansehen vonVideos mit MagSafe Laden für AirPods und einem Apple Watch-Ladegerät- Kabelloses HaloLock(TM) 2 in 1 Ladegerät mit CryoBoost(TM)(https://amzn.to/3RERrtp) : Schnellstes MagSafe Laden beim Ansehen von Videosmit MagSafe Laden für AirPods- HaloLock(TM) Autoladegerät mit CryoBoost(TM) (https://amzn.to/3ADJkr1) : Dasschnellste MagSafe Laden beim NavigierenDie neuen Ladegeräte von ESR mit CryoBoost(TM) sind die neuesten Ergänzungen desständig wachsenden HaloLock(TM) Systems. Jede Ergänzung wurde mit innovativenneuen Möglichkeiten entwickelt, um die Nutzung von Technologie zu vereinfachen.Bildgalerie Bilder aller erhältlichen Produkte hier (https://drive.google.com/drive/folders/1bksPKqilyiGRC-glewIfuo3fjNhjNMpH?usp=sharing) .Offizielle Links http://www.esrgear.com/https://www.esrgear.com/cryoboostÜber ESR ESR wurde 2009 gegründet und ist ein globales Technologieunternehmenmit einer Nutzerbasis von über 100 Millionen Menschen, das seit 2018 bei Amazon einen Top-3 Rang für den Schutz intelligenter Geräte einnimmt. Durch dieIntegration von Forschung und Entwicklung, Design und Produktion entwickelt ESRweiterhin elektronisches Zubehör und technisch verbesserte Produkte, die dieVerwendung von Technik vereinfachen.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1860130/image_5002959_39982042.jpgPressekontakt:Wency Tsang - Spezialist für Öffentlichkeitsarbeit (Nordamerika),E-Mail: wensi.zeng@esrgear.com; Raphael Le Moult - Spezialist fürÖffentlichkeitsarbeit (Europa),E-Mail: raphael.lemoult@esrgear.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/149405/5277021OTS: ESR Media