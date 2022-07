05.07.2022 -

Die Redewendung „Whatever it takes“ ist seit der Eurokrise vor rund zehn Jahren zum geflügelten Wort geworden und steht für eine Politik, die bereit ist, alles zu tun, um eine Krise einzudämmen und das Vertrauen in die Wirtschaft zurückzuerlangen.

Ein solcher Moment ist unserer Meinung nach angesichts der aktuellen Inflationszahlen wieder notwendig. Es ist an der Zeit, dass die Europäische Zentralbank klare geldpolitische Kante zeigt und das Mandat der Preisstabilität wieder ernst nimmt.

Dass die geldpolitische Wende längst eingeläutet ist, zeigen die Anleihemärkte. Diese nehmen einen Großteil der erwarteten Zinserhöhungen bereits vorweg.

Auch die anderen großen Zentralbanken, allen voran die US-Fed, machen vor, wie es anders gehen kann. Die Europäische Zentralbank wird die Zinsen in den kommenden Wochen und Monaten deutlich anheben müssen, wenn sie ihre Glaubwürdigkeit nicht aufs Spiel setzen will.

„Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.” – Mario Draghi: Rede bei der Global Investment Conference in London.

Vor rund zehn Jahren, am 26. Juli 2012, sprach der damalige Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) und heutige Präsident von Italien jene berühmten Worte, welche die Wende in der Eurokrise bringen sollten. Damals bekamen südeuropäische Länder wie Griechenland, Italien, Spanien und Portugal massive Refinanzierungsprobleme durch Wechselwirkungen aus anhaltend hohen Leistungsbilanzdefiziten, der Entwicklung der Staatsverschuldung im Vorfeld der Finanzkrise und dem Wegfall von Wechselkursmechanismen durch die Euro-Währungsunion. Die Renditen für 10-jährige italienische Staatspapiere schossen innerhalb kürzester Zeit auf über 6 %. Erst das beherzte Eingreifen von Politik und Europäischer Zentralbank – im Zentrum dessen im September 2012 die Ankündigung von EZB-Chef Mario Draghi stand, in unbegrenztem Umfang Staatsanleihen von EU-Staaten aufzukaufen – konnte die massive Renditeausweitung der Papiere südlicher Staaten eindämmen und die Wirtschaft im Euroraum stabilisieren.