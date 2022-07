Der brandneue DemoCreator 6.0 definiert den Ideenaustausch mit leistungsstarken Funktionen im Creators-Zeitalter neu

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Wondershare veröffentlicht

DemoCreator 6.0, die neueste Version des Videopräsentationsprogramms, mit einer

Vielzahl von Funktionen für Pädagogen, Geschäftsleute und Marketingfachleute,

die mit Leichtigkeit ansprechende Videos erstellen und präsentieren können.



Mit der zunehmenden Verbreitung von Home-Schooling und Home-Office werden Videos

zu einer Schlüsselkomponente für den lebendigen Austausch von Ideen ohne

physische Präsenz. Wondershare veröffentlicht DemoCreator

(https://democreator.wondershare.com/) 6.0, um den Anwendern zu helfen, ihre

Videopräsentationen mit einer großen Auswahl an verbesserten Funktionen

eindrucksvoller, als je zuvor zu gestalten.





"Die schnell wachsende Kreativwirtschaft umfasst nicht nur die Unterhaltung,sondern auch diejenigen, die ihr Wissen nutzen wollen", sagt Patrick Yu, derProduktdirektor von Wondershare DemoCreator. "Wondershare hat die neuesteVersion von DemoCreators mit dem Ziel auf den Markt gebracht, den Anwendernweltweit bessere Möglichkeiten für Training, Tutorials, Unterricht, Onboarding,Konferenzen und die tägliche Kommunikation zu bieten."Der DemoCreator 6.0 enthält zahlreiche neue Funktionen:- Video-Präsentationsmodus : Marketingexperten und Studenten können PowerPointmit wenigen Klicks in Videos umwandeln und Bilder einfügen.- Dynamischer virtueller Hintergrund : Perfekt für Nutzer, die ihre Privatsphäreschützen oder ein professionelleres Erscheinungsbild erreichen wollen. WählenSie aus verschiedenen virtuellen Hintergründen oder laden Sie Ihrenbevorzugten Hintergrund hoch.- Kreativer virtueller Präsentator : Pädagogen können aus unserer Auswahl anvirtuellen Avataren wählen, die sprechen und die Mimik und Gestik desModerators in Echtzeit nachahmen.- Kamera-Effekt : Bietet Filter und Effekte wie Glätten und Aufhellen an. DieseFunktion ist nützlich für Vlogger und diejenigen, die für Demonstrationen vorder Kamera stehen müssen. Kompatibel mit anderer Software für virtuelleKameras, z. B. OBS Studio.- Gruppenclips und Stapelverarbeitung : Wenden Sie mühelos dieselben Effekte,Übergänge und Dateikonvertierungen, die Sie zuvor erstellt haben, gleichzeitigauf andere Clips an, um die Konsistenz zu wahren - und das in nur wenigenMinuten.- Live-Streaming wird unterstützt : Die Benutzer selbst und ihre virtuellenAvatare können nach Belieben auf dem Bildschirm dargestellt werden, währendsie ein Demovideo präsentieren. Anwendbar auf Konferenzplattformen wie Zoomund Live-Streaming-Plattformen wie Twitch.- Verbesserte Werkzeuge zum Zeichnen auf Bildschirmen : Gestalten Sie IhrePräsentation mit neuen Zeichenwerkzeugen wie Stift, Markierung, Pinsel,Spotlight, Whiteboard, Lupe und mehr noch interessanter.- Aufnahme auf zwei Monitoren : Die Benutzer können Aufnahmen von mehrerenBildschirmen gleichzeitig machen, sobald sie den aufzunehmenden Bereichausgewählt haben.Der Wondershare DemoCreator 6.0 ist ein All-in-One-Toolkit für visuellePräsentationen und Aufzeichnungen, das es dem Benutzer ermöglicht, seineKreationen nach Belieben zu personalisieren, um sich mit den vorhandenenFunktionen wie Videoaufzeichnung, Bildschirmpräsentation, DeNoise und derUmwandlung von PowerPoint in ein Video mühelos von anderen Erstellern abzuheben.Der DemoCreator 6.0 wurde für Benutzer aller Kenntnisstufen entwickelt und wirdmit einer DemoCreator Akademie geliefert, die Pädagogen, Geschäftsleuten undMarketingfachleuten hilft, mühelos ansprechende Videos zu erstellen. BesuchenSie https://democreator.wondershare.com/v6-new-features.html für weitereInformationen.Kompatibilität und PreisWondershare DemoCreator ist mit Windows und Mac kompatibel und der Preis beginntbei 45 $ pro Jahr. Für kostenlose Testversionen und Downloads besuchen Sie bittehttps://democreator.wondershare.com/ oder folgen Sie uns auf YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC2rIdxCfE5qxp93znLREOqg) , Facebook (https://www.facebook.com/WSDemoCreator) , Twitter(https://twitter.com/WSDemoCreator) und Instagram(https://www.instagram.com/wondershare_democreator/) um mehr über DemoCreator zuerfahren.Informationen zu WondershareWondershare wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen inder Softwareentwicklung und ein Pionier im Bereich der digitalen Kreativität.Unsere Technologie ist leistungsstark, und die Lösungen, die wir anbieten, sindeinfach und praktisch. Deshalb vertrauen uns Millionen von Menschen in über 150Ländern weltweit. Wir helfen unseren Nutzern, ihren Leidenschaften nachzugehen,damit wir gemeinsam eine kreativere Welt schaffen können.MedienkontaktShearer WangWondersharemailto:shearerw@wondershare.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=hKvrB2zvjzALogo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpgPressekontakt:+86 18120144292Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/144322/5277043OTS: Wondershare Technology