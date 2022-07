TerraPay geht Partnerschaft mit SendMN ein, um den Weg für nahtlose grenzüberschreitende Zahlungen für mongolische Einwohner und die Diaspora in der ganzen Welt zu ebnen

Die Kosten für die Übermittlung grenzüberschreitender Zahlungen sind sehr hoch, langsam und nicht sicher. Diese Partnerschaft ist ein Schritt zur Verwirklichung der Vision beider Unternehmen, die Art und Weise, wie die Mongolen Zahlungen in Echtzeit empfangen und senden, zu verändern, indem sie den Kunden finanzielle Unabhängigkeit und Integration ermöglichen. Die Kunden werden in der Lage sein, Überweisungen aus wichtigen Korridoren wie Großbritannien, den USA, Österreich, Belgien, der Tschechischen Republik, Frankreich, Deutschland, Kasachstan, Polen, Schweden und der Schweiz zu empfangen und auch Zugang zu wichtigen Sendekorridoren wie Australien, Kanada, China, Dänemark, Japan und den USA zu erhalten, um nur einige zu nennen.

Im Jahr 2021 erhielt die Mongolei persönliche Überweisungen in Höhe von 563,75 Millionen US-Dollar. Bei den SWIFT-Transaktionen der Banken gingen 1,66 Milliarden Dollar ein und 2,34 Milliarden Dollar aus. Die Untersuchungen ergaben auch, dass 53 % aller Kunden Frauen sind, während der Anteil der Männer bei 47 % liegt. Ca. 59,83 % dieser Transaktionen sind für Zahlungen, Familienunterstützung - ca. 29,67 % dieser Transaktionen sind gefolgt von Studiengebühren und medizinischen Ausgaben. Anfang März, Ende August und Mitte Dezember sind die verkehrsreichsten Zeiten des Jahres für derartige Transaktionen. Es wird erwartet, dass die Überweisungen in der Mongolei im Jahr 2023 rund 17 Millionen USD betragen werden.* Durch diese Zusammenarbeit wollen TerraPay und SendMN jede Transaktion in die Mongolei aus Australien, den Vereinigten Staaten und den Ländern der Europäischen Union über SendMN auf die Konten der Kunden leiten. Sie werden P2P-, P2B-, B2P- und B2B-Transaktionen erleichtern, die es Diaspora-Einwohnern aus aller Welt ermöglichen, kostengünstige Echtzeit-Transaktionen an Begünstigte in der Mongolei zu tätigen und dabei die hochmoderne Interoperabilitäts-Engine von TerraPay zu nutzen, um globale Auszahlungen auf einer skalierbaren, sicheren, transparenten und effizienten Plattform zu senden.