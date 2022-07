PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Dienstag mehrheitlich etwas fester geschlossen. Nach einem anfangs weitgehend ruhigen Handel sorgten im Verlauf Spekulationen darüber, dass ab Donnerstag entgegen mancher Befürchtung wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 fließen könnte, für Kaufstimmung an den Aktienmärkten.

Die Pipeline Nord Stream 1 wird derzeit gewartet. Wie Nachrichtenagenturen berichteten, soll am Donnerstag danach wieder Gas fließen, wenn auch in reduziertem Ausmaß. Dabei wird sich dabei auf zwei mit der Sache vertraute Personen berufen.