Neue Hoffnung: Laut Insidern will Putin doch weiter Gas durch Nord Stream 1 liefern - das wäre ein extrem wichtiger Schritt zur Eindämmung der eskalierende Energiekrise in Deutschland! Noch ist das nicht sicher - aber der Dax und deutsche Energie-Aktien (Uniper, BASF etc.) heute mit einer satten Erleichterungs-Rally. Dass Deutschland in einer solchen Energiekrise ist, kommt nicht von Ungefähr: wir haben den Bereich Militär an die Amerikaner ausgesourct, die Energie-Gewinnung an Russland, unsere Finanzen an die EU, und unseren Absatzmarkt an China. Insofern würde Deutschland noch einmal dringend benötigte Zeit zur Kurs-Änderung gewinnen, wenn Putin das Gas nicht abdrehen würde. Zeit für Deutschland, sich wie ein Erwachsener zu verhalten! Die Nachricht zu Nord Stream 1 hat auch die Walll Street deutlich beflügelt..

1. Strom – anders als Gas wirklich kein Problem in Deutschland?

2. Warum Gaspreise in Europa wieder sinken könnten

