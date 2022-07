Santander und die Formel 1® rufen Gründer weltweit dazu auf, nachhaltige Lösungen der nächsten Generation zu finden (FOTO)

Mönchengladbach/Madrid (ots) -



- Die "Santander X Global Challenge | Countdown to Zero" richtet sich an

Start-ups und Scale-ups in 11 Ländern; die Bewerbungsfrist endet am 8.

September.

- Die sechs Siegerprojekte erhalten Preise im Gesamtwert von 120.000 Euro sowie

Zugang zu "Santander X 100", der globalen Community der besten Santander

X-Unternehmerprojekte.

- Die Formel 1® arbeitet weiterhin daran, bis 2030 CO2-neutral zu sein



Banco Santander startet einen globalen Wettbewerb für Start-ups und Scale-ups

aus 11 Ländern (Deutschland, Argentinien, Brasilien, Chile, USA, Spanien,

Mexiko, Portugal, Polen, Großbritannien und Uruguay), um innovative und

nachhaltige Lösungen für die Automobilindustrie in verschiedenen Bereichen zu

finden: Mobilität, Logistik und Transport sowie Alternativen zum

Emissionsausgleich, unterstützt von der Formel 1®.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Santander hat eine dreijährige Kooperation mit der Formel 1® unterzeichnet, umverschiedene Initiativen zu fördern, die zu einer nachhaltigen Weiterentwicklungin der Automobilindustrie beitragen. Im ersten Jahr wird die Initiative die"Santander X Global Challenge | Countdown to Zero" umfassen, bei der die F1®eine wichtige Rolle in der Jury der Challenge spielen wird. Darüber hinauswerden die preisgekrönten Innovatoren auf der Website sowie den sozialen Mediender F1® promotet.Die Partnerschaft zahlt auf das Ziel der F1® ein, bis 2030 im Rahmen ihrerNachhaltigkeitsstrategie CO2-Neutralität zu erreichen. Diese Strategie befasstsich mit der Frage, wie der Sport im weiteren Sinne den Kohlenstoffausstoßreduzieren kann, unter anderem durch innovative Lösungen für Transport undLogistik sowie durch die Einführung von 100 Prozent nachhaltigen Kraftstoffen imJahr 2026.Die Anmeldung für die "Santander X Global Challenge | Countdown to Zero" ist biszum 8. September unter http://www.santanderx.com möglich. Die teilnehmendenStart-ups und Scale-ups können ihre Projekte in einer der folgenden dreiKategorien einreichen:- "On the track": für Projekte zur Zukunft der nachhaltigen emissionsfreienMobilität.- "On the move" : für Projekte rund um Lösungen, die Logistik und Transport überLand, Wasser oder in der Luft umweltfreundlicher gestalten.- "Balance to zero" : für innovative Alternativen zur Kompensation desCO2-Ausstoßes.Juan Manuel Cendoya, Global Head of Communications, Corporate Marketing andResearch bei Banco Santander , sagt: "Santander X hilft Tausenden vonUnternehmern, ihre Ideen weiter zu entwickeln. Die Kooperation mit der Formel 1