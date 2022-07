NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen deutlichen Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) hat am Dienstag den Euro beflügelt. Die zuletzt zum US-Dollar zeitweise an der Parität angelangte Gemeinschaftswährung knüpfte an ihre Erholung vom Vortag an, indem zuletzt 1,0231 Dollar gezahlt wurden - in der Spitze sogar 1,0269 Dollar. Aktuell bewegt sich der Eurokurs damit auf dem höchste Niveau seit knapp zwei Wochen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0245 (Montag: 1,0131) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9761 (0,9871) Euro.

Als Auslöser des Kurssprungs beim Euro galt ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach es in der EZB laut informierten Kreisen Überlegungen zu einer stärkeren Zinsanhebung gibt. Anstatt wie bisher signalisiert, die Leitzinsen am Donnerstag erstmals seit elf Jahren um 0,25 Prozentpunkte anzuheben, könnte man sich auch zu einer stärkeren Anhebung um 0,5 Punkte entschließen. Hintergrund sei die hohe Inflation im Währungsraum. Wie groß der Druck ist, belegten am Dienstag neue Inflationsdaten aus der Eurozone mit einem erneuten Rekordwert.