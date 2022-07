JPMORGAN stuft VINCI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach monatlichen Verkehrszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Das Passagieraufkommen an den Flughäfen des Infrastruktur-Konzerns habe im Juni eine leichte Verbesserung gezeigt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es liege nun noch 25 Prozent unter dem Vor-Pandemie-Niveau aus dem Jahr 2019./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 17:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2022 / 17:39 / BST