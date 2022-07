Commissary Kitchen von Modern Meat heißt zwei gefragte Marken als neue Mieter willkommen

VANCOUVER, BC, 19. Juli 2022 - Modern Plant Based Foods Inc. (CSE: MEAT) („Modern Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein Hersteller von preisgekrönten pflanzlichen Lebensmitteln, freut sich bekannt zu geben, dass die kürzlich eröffnete „Modern Commissary“-Kücheneinrichtung (die „Commissary“) zwei lokale Favoriten als neue Mieter dazugewinnen konnte. Die Modern Commissary ist auf Mahlzeitenzubereitungsgeschäfte spezialisiert und bietet Zugang zu Ghost Kitchens; sie konnte bereits eine Vielzahl von Mietern gewinnen, die alle ihre eigene Erfolgsgeschichte haben. Die Mieter der Commissary haben ihre Geschäfte erfolgreich ausgebaut, wobei sie von einer Reihe von Spitzengeräten, die in der Einrichtung zur Verfügung stehen, unterstützt werden. Die Commissary hat den Unternehmen erstaunliche Möglichkeiten geboten, ihre Produktion zu erweitern, Forschung und Entwicklung für neue Produkte zu betreiben und mit ihren Kreationen innovativ zu sein.

Multifood Inc. („MFI“) produziert gesunde, fertig zubereitete Mahlzeiten für Kunden, die ständig unterwegs sind oder es vorziehen, sich Mahlzeiten zubereiten zu lassen. MFI bietet seinen Kunden wöchentliche Lieferungen von verzehrfertigen, vollständig zubereiteten, ausgewogenen Mahlzeiten aus natürlichen, gesunden und hochwertigen Zutaten. Die Produktion und der Umsatz von MFI sind deutlich gestiegen, seit die Firma Mieter der Modern Commissary ist.

Der Schwerpunkt von The Bajan Peppa („TBP“) liegt auf barbadischer „Bajan“-Kost aus der Karibik. TBP hat sich als einer der beliebtesten Essensstände in Vancouver etabliert und bietet eine Vielzahl von karibischen Gerichten an, die von afrikanischer, portugiesischer, indischer, irischer, kreolischer und britischer Küche inspiriert sind, die jeder genießen und schätzen kann. TBP plant, sein Angebot über die Provinz hinaus zu erweitern und mithilfe der Modern Commissary-Plattform landesweit tätig zu werden. Durch die Nutzung der Commissary ist TBP gut aufgestellt, um seine Ziele zu erreichen, vor allem angesichts der umfassenden Kenntnisse und der Unterstützung durch Modern Foods (eine landesweit anerkannte Marke, die sich zu einer internationalen Marke entwickelt).