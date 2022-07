Lattice kündigt neues Vergütungsmanagement-Produkt an, das Transparenz in Gehaltsentscheidungen bringt

London (ots/PRNewswire) - Das neue Angebot wird die Vergütungsaktivitäten

innerhalb einer sicheren Plattform rationalisieren und Leistungs- und andere

Mitarbeiterdaten einbeziehen, um klarer definierte, gerechte und

leistungsbezogene Vergütungsstrategien zu ermöglichen.



Lattice, der führende Anbieter von Software für den Mitarbeitererfolg, die

Führungskräfte in die Lage versetzt, engagierte und leistungsstarke Teams

aufzubauen und eine erfolgreiche Unternehmenskultur zu fördern, gab heute die

Einführung von Lattice Compensation bekannt, einem neuen Produktangebot, das

Leistung und Vergütung miteinander verbindet, um das Engagement und die Bindung

der Mitarbeiter zu fördern. Lattice Compensation wird die Vergütungsaktivitäten

innerhalb eines sicheren, zentralisierten Hubs rationalisieren, der die

Leistungsdaten der Mitarbeiter nahtlos einbezieht und so den Mitarbeitern mehr

Klarheit und Transparenz bei den Vergütungsentscheidungen verschafft und den

Arbeitgebern die Möglichkeit gibt, gerechtere Entscheidungen zu treffen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Wenn es um Talentmanagement und Mitarbeiterbindung geht, war die Vergütungschon immer ein wichtiger Teil des Gesamtbildes", sagt Cara Brennan Allamano,Chief People Officer bei Lattice. "Wir bei Lattice wollen unsere Kunden dabeiunterstützen, mitarbeiterzentrierte, ganzheitliche Personalstrategien zuentwickeln - und Lattice Compensation ist eine natürliche Weiterentwicklungdieser Mission, die ein neues Maß an Effizienz, Klarheit und Einfachheit ineinen historisch komplexen, fehleranfälligen und arbeitsintensiven Prozess fürHR-Teams bringt."Das Zusammentreffen mehrerer Faktoren - u. a. eine Verschiebung auf demArbeitsmarkt, die zunehmende Verteilung der Arbeitskräfte und die steigendeInflation - führt zu veränderten Erwartungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3597303-1&h=3601821940&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3597303-1%26h%3D273479205%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flattice.com%252Flibrary%252Flattice-survey-reveals-what-employees-really-think-about-pay%26a%3Dchanging%2Bexpectations&a=ver%C3%A4nderten+Erwartungen) der Arbeitnehmer an dieTransparenz der Vergütung, während sich die Unternehmen weiterhin auf eineeffektive Verwaltung der Mitarbeitervergütung konzentrieren. Um in einemunsicheren wirtschaftlichen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, müssenUnternehmen dynamische Vergütungsstrategien umsetzen, die es ihnen ermöglichen,flexibel zu sein und Leistungsträger zu belohnen, und die gleichzeitig