Wirtschaft Ex-EZB-Chefvolkswirt fürchtet Staatsfinanzierung durch Notenbank

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Jürgen Stark, früherer Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, übt scharfe Kritik am geplanten neuen Instrument der EZB zur Einengung der Renditeaufschläge von Staatsanleihen hoch verschuldeter Länder der Euro-Zone gegenüber Bundesanleihen. "Ich halte es für völlig überzogen, in der jetzigen Situation die Erwartungen zu wecken, die EZB stehe Gewehr bei Fuß und werde intervenieren, wenn sich die Spreads in Italien oder Griechenland ausweiten", sagte Stark der "Welt" (Mittwochausgabe) mit Blick auf das sogenannte Antifragmentierungsprogramm (Transmission Protection Mechanism, TPM).



"Eine solche Intervention wäre nicht gerechtfertigt, das wäre dann eindeutig monetäre Staatsfinanzierung." Für die bevorstehende Ratssitzung der EZB am Donnerstag erwartet Stark nicht, dass der Rat über die in Aussicht gestellte Zinserhöhung von 25 "Basispunkten", also 0,25 Prozent, hinausgehen wird. "Ich denke, die drohende Rezession und die politische Unsicherheit begrenzen die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB einen größeren Schritt in Richtung Normalisierung der Geldpolitik wagt", so Stark weiter.