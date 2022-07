Wirtschaft DIW beziffert Fachkräftebedarf auf jährlich 500.000 Beschäftigte

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat vor einer Verschärfung des Fachkräftemangels in den kommenden Jahren gewarnt. "Bereits heute gibt es mehr als eine Million offener Stellen und einen akuten Arbeitskräftemangel", sagte er dem "Handelsblatt".



Der Mangel bestehe nicht nur bei hochqualifizierten Fachkräften, sondern in fast allen Berufen und bei den meisten Qualifikationen. "Daher wird Deutschland in den nächsten zehn Jahren jedes Jahr 500.000 zusätzliche Beschäftigte benötigen." Den Arbeitskräftemangel sieht Fratzscher als eine "Bedrohung für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und den Wohlstand, den wir heute in Deutschland genießen".