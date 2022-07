Juggernaut Exploration Ltd (JUGR.V; FRA; OTCQB: JUGRF; FSE: 4JE) könnte auf seinem Midas Projekt südlich des Goldenen Dreiecks nahe Terrace in British Columbia am Beginn einer bedeutenden VHMS-Entdeckung im Stil von Eskay Creek stehen. (siehe Abbildung 1) Das legen die jetzt veröffentlichten IP-Daten von der Kokomo-Zone nahe, wo erst jüngst halbmassive bis massive Sulfide an der Oberfläche bestätigt worden waren.



Die 3D-Daten zeigen zwei große jeweils 200 Meter tiefe Aufladungs-Anomalien: die erste erstreckt sich auf einer Fläche von 120 mal 150 Meter, die zweite ist 350 mal 200 Meter groß und bleibt nach Süden und Osten hin offen. (siehe Abbildung 2)



Das Kokomo-Vorkommen enthält eine hochgradige polymetallische Gold-Silber-Mineralisierung in halbmassiven bis massiven Sulfiden........





Lesen Sie hier kostenlos den kompletten Artikel:

Juggernaut: IP-Daten auf Midas bestätigen Potential für VHMS-Entdeckung im Stil von Eskay Creek







Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einigen der erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist oder sein kann.