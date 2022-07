Commerce Resources Corp. nimmt das Sommerbohrprogramm auf der Seltenerden- und Flussspatlagerstätte Ashram auf

20. Juli 2022 - Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0, OTCQX: CMRZF) (das „Unternehmen“ oder „Commerce“) freut sich, den Beginn eines Sommerbohrprogramms auf der Seltenerden- und Flussspatlagerstätte Ashram im Norden von Quebec bekannt zu geben; der Beginn der ersten Bohrung wird für Ende Juli/Anfang August erwartet. Das Programm wird von der Firma Dahrouge Geological Consulting Ltd. aus Edmonton, Alberta, (Hauptsitz) geleitet; die Bohrarbeiten werden von Forage Fusion Drilling Ltd. aus Hawkesbury, Ontario, durchgeführt.

Es sollen insgesamt 7-10 Bohrungen (NQ-Durchmesser) mit einer Gesamtlänge von 2.200 m niedergebracht werden, die sich auf die Lagerstätte Ashram konzentrieren. Die Bohrungen werden auf eine weitere Abgrenzung der Lagerstätte abzielen, die im Norden und Süden weiterhin offen ist, sowie auf eine Erhöhung des Konfidenzniveaus der Ressourcen von den Kategorien vermutet/angedeutet zu den Kategorien angedeutet/nachgewiesen in jenen Gebieten, in denen der Neodym-Praseodym-Gehalt („NdPr“) am höchsten ist. Je nach Standort innerhalb der Lagerstätte schwankt die NdPr-Verteilung - d. h. der Anteil des Nd+Pr-Oxids am gesamten Seltenerdoxid („REO“, Rare Earth Oxide) - typischerweise zwischen 21-24+ %, wobei Monazit der dominierende Träger der Seltenerdelemente („REEs“, Rare Earth Elements) ist.

Das Unternehmen hat seine Neuprotokollierung der Bohrkerne und die Aktualisierung des geologischen Modells der Lagerstätte (Abbildung 1) abgeschlossen, das zum Erreichen der Ziele des Bohrprogramms beitragen wird. Insbesondere wird ein Teil des Bohrprogramms auf das südliche Ende der Lagerstätte abzielen, das nach wie vor offen ist, und die geologische Modellierung dieses Gebiets zuverlässiger machen. Seit der Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2012, die eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung unterstützte, wurden in der Lagerstätte und dem umliegenden Gebiet weitere 98 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 12.436 m niedergebracht, die in eine Aktualisierung der Mineralressourcen zur Unterstützung der vorläufigen Machbarkeit einfließen werden. Die Lagerstätte Ashram ist durch einen einzelnen mit REEs und Flussspat mineralisierten Gesteinskörper von beträchtlicher Größe gekennzeichnet, der sich mindestens 600 m in Streichrichtung, 300 m in der Breite und 600 m in der Tiefe erstreckt. Das vorherrschende Seltenerdenmineral ist Monazit, was zu einer relativ hohen NdPr-Verteilung (typischerweise 21-24 %) führt und die Produktion von hochgradigen (>40 % REO) Monazit-Konzentraten mit hoher Gewinnung ermöglicht hat.