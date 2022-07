„Die ersten Ergebnisse dieser klinischen Studie deuten darauf hin, dass die Behandlung mit nasaler Photodesinfektion die Replikation und Infektiosität des SARS-CoV-2-Virus in der Nasenhöhle von bereits geimpften Personen schnell und deutlich unterdrückt. Diese Studie bestätigt die frühe Arbeit, die kanadische Kliniker während der Pandemie geleistet haben", kommentierte Dr. A. Fernandez-Montero, einer der drei Hauptprüfer, die für die klinische Studie der Clínica Universidad de Navarra verantwortlich sind. „Wir sind gerade dabei, unsere Ergebnisse zur Veröffentlichung einzureichen und freuen uns darauf, diese und andere wichtige Ergebnisse der Studie in naher Zukunft zu diskutieren."

Die Photodesinfektion zerstört rasch Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und Pilze, einschließlich resistenter Stämme. Dieser Breitspektrumansatz zielt auf die primäre Infektionsquelle sowie auf bakterielle Kofaktoren, die ebenfalls zu einer erheblichen Komorbidität beitragen können. Die nasale Photodesinfektion wurde in den letzten zehn Jahren in kanadischen Krankenhäusern eingesetzt, um die Zahl der Krankenhausinfektionen deutlich zu verringern. Die Photodesinfektion von Ondine ist eine Plattformtechnologie, die für eine Vielzahl von Erkrankungen entwickelt wird, darunter die Dekolonisierung vor chirurgischen Eingriffen, die Behandlung von Verbrennungen, Wunden, beatmungsbedingter Lungenentzündung und chronischer Sinusitis.

„Die steigenden Raten von Covid-19 aufgrund der sich schnell entwickelnden SARS-CoV-2-Varianten unterstreichen die Bedeutung unserer Forschung zur nasalen Dekolonisierung mit breitem Spektrum. Wir freuen uns, dass die ersten Ergebnisse der klinischen Studie der Clínica Universidad de Navarra bei geimpften Personen die Ergebnisse von Studien am Sunnybrook Hospital (Toronto) und an der Universität Coimbra (Portugal) sowie in kanadischen Fleischverarbeitungsbetrieben bestätigen", erklärte Dr. Nicolas Loebel, Präsident von Ondine.

„Unser Ziel ist es, eine kosteneffiziente Covid-19-Behandlung und -Prophylaxe anbieten zu können, um unsere Gemeinden beim Umgang mit SARS-CoV-2-Varianten und anderen neuen Bedrohungen zu unterstützen. Wir danken dem Team der Clínica Universidad de Navarra für sein Fachwissen, seine Einrichtungen und seine außerordentliche Unterstützung bei der Durchführung dieser wichtigen Studie unter pandemischen Bedingungen. Die Studie trägt zur wachsenden Zahl von Belegen für positive Ergebnisse der nasalen Photodesinfektion bei der Prävention und Behandlung von Covid-19 bei."

Informationen zu Ondine Biomedical Inc.

Ondine Biomedical Inc. hat eine patentierte Plattformtechnologie namens Photodesinfektion entwickelt, die zur Vorbeugung und Behandlung von Infektionen eingesetzt werden kann, einschließlich solcher, die durch multiresistente Stämme und neu auftretende bakterielle, pilzartige und virale Krankheitserreger verursacht werden.

Das Unternehmen hat sieben Produkte in der Pipeline, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden, darunter die Behandlung von chronischer Rhinosinusitis, Verbrennungen und Wunden, die Desinfektion von Endotrachealtuben zur Verringerung der Häufigkeit von Lungenentzündungen im Zusammenhang mit Beatmungsgeräten und zuletzt die Entwicklung einer topischen antiviralen Therapie für die oberen Atemwege zur Verringerung der Übertragung von SARS-CoV-2. Steriwave, das nasale Dekolonisierungsprodukt des Unternehmens, wird seit über zehn Jahren in kanadischen Krankenhäusern sicher und effektiv zur Prävention von Krankenhausinfektionen eingesetzt.

