Werden Gold- und Silberpreise manipuliert?

Mit Blick auf vorangegangene Gold-Analysen im Börse-Intern-Archiv scheint es jedenfalls durchaus zu gelingen, den Goldpreis fundamental und charttechnisch zu analysieren und eine entsprechende Einschätzung zu treffen.

Im Stockstreet-Börsenbrief „Target-Trend-CFD“ haben wir auch einige Trades auf Gold platziert und damit durchaus ansehnliche Erfolge erzielt.

Spielt es also vor diesem Hintergrund eine Rolle, ob der Markt tatsächlich manipuliert ist oder nicht? Aus meiner Sicht lautet die Antwort hier klar „Nein“. Und daher macht es für mich durchaus Sinn, sich den Kursverlauf des Edelmetalls regelmäßig anzusehen und auch hier Chancen für Gewinne zu suchen.

Im Grunde ist jeder Markt manipuliert

Zumal: Gibt es nicht in jedem Markt Ansätze zur Manipulation? Erst am vergangenen Freitag hat es wieder einen Verfallstag gegeben. Und jedes Mal erfährt man dazu, dass die Stillhalter versuchen, die Kurse in die für sie richtige Richtung zu bewegen. – Am Aktienmarkt wird also, zumindest kurzfristig, manipuliert.

Zudem machen Unternehmen ihre Aktien durch Aktiensplits optisch billiger. Auch das ist in gewisser Weise eine Art Manipulation. Oder Unternehmen stützen den Aktienkurs durch den Kauf eigener Aktien, was ebenfalls als Kurskosmetik durchaus manipulativ ist.

Ebenso kann das gezielte Veröffentlichen von Nachrichten oder Analysen (zu bestimmten Zeitpunkten), zum Beispiel durch Analysehäuser oder Hegdefonds etc, durchaus auch als Art der Marktmanipulation bezeichnet werden.

Notenbanken manipulieren den Anleihemarkt

Ganz offensichtlich und allgemein bekannt ist auch eine andere Art der Manipulation: Morgen tagt die Europäische Zentralbank (EZB). Diese hat noch bis vor kurzem Anleihen am Markt erworben, über Jahre hinweg, um mit Milliarden bzw. gar Billionen Euros die Anleihekurse zu stützen. Das Ziel: Die Renditen bzw. Zinsen niedrig zu halten. – Die Notenbanken manipulieren den Anleihemarkt. Jeder weiß das, es gehört schließlich in gewisser Weise zur Aufgabe der Notenbanken.