OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Eine deutliche Mehrheit der Deutschen ist bereit, im Winter weniger zu heizen, um Energielieferungen zu reduzieren. Einer von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage zufolge gaben mit 65 Prozent knapp zwei Drittel der Befragten an, dass sie bereit und in der Lage seien, im Winter weniger zu heizen als bisher und stattdessen zu Hause einen Pullover oder eine Decke zu nutzen. Allerdings gibt es bei dieser Frage große Unterschiede zwischen West und Ost.

In Ostdeutschland zeigten sich 49 Prozent der Befragten zu Einschränkungen beim Heizen bereit, aber 67 Prozent im Westen. Für die am Mittwoch in Osnabrück veröffentlichten Umfrage zum Thema Wohnen und Klimaschutz befragte das Meinungsforschungsinstitut Forsa vom 14. bis 30. April online 1000 Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren und 1011 Hauseigentümer in Deutschland.