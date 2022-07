Geschäftsentwicklung 1.HJ 2022: Q2-Umsatz und Q2-Ergebnis deutlich verbessert; Prognosen bestätigt; Kursziel aufgrund des höheren risikolosen Zinssatzes leicht reduziert; Rating: KAUFEN



Laut dem kürzlich veröffentlichten Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2022 ist es der UniDevice AG gelungen, im zweiten Quartal 2022 deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserungen im Vergleich zum stark belasteten ersten Quartal 2022 zu erzielen. Demzufolge erwirtschaftete die Gesellschaft im zweiten Quartal 2022 einen Umsatz in Höhe von 100,28 Mio. EUR (Q1 2022: 74,44 Mio. EUR) und einen Periodenüberschuss in Höhe von 1,37 Mio. EUR (Q1 2022: -0,43 Mio. EUR). Der positive operative Geschäftsverlauf im zweiten Quartal 2022 ist primär auf die Abschwächung des EURO im Vergleich zum starken US-Dollar zurückzuführen. Demzufolge profitiert das Unternehmen von positiven Wechselkurseffekten, einem guten Einkaufsniveau in der Eurozone und erheblichen Warenverkäufen von hochpreisigen Smartphones der Marken Apple und Samsung in USD-Zonen.



Der positive Verlauf des zweiten Quartals 2022 konnte den schwachen operativen Geschäftsverlauf des ersten Quartals 2022 aber nicht kompensieren. Demnach erzielte die Gesellschaft im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatz in Höhe von 174,72 Mio. EUR (Vorjahr: 197,09 Mio. EUR), was einem Umsatzrückgang von circa -11,4% entspricht. Erwartungsgemäß hatte der Umsatzrückgang eine Minderung des operativen Ergebnisses (EBIT) auf 1,52 Mio. EUR (VJ: 2,53 Mio. EUR) zur Folge gehabt. Mit Blick auf den Rohertrag, welcher für das Geschäftsmodell der UniDevice AG eine wichtige Kennzahl ist, lässt sich ein überproportionaler Rückgang auf 3,56 Mio. EUR (VJ: 5,56 Mio. EUR) feststellen. Die damit zusammengehörende Minderung der Rohertragsmarge auf 2,1 % (VJ: 2,8 %) dürfte mit einer ungünstigen Entwicklung im Produktmix sowie mit höheren Einkaufspreisen zusammenhängen.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 2,73 Euro