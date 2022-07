Gestern eine impulsive Rally fast aller Aktien (98% der im S&P 500 gelisteten Unternehmen sind stiegen, so viel wie seit Dezember 2018 nicht mehr) nach der Meldung, dass weiter Gas durch Nord Stream 1 laufen werde (wenn auch nur reduziert) - und Putin höchstpersönlich hat das gestern Abend bestätigt: Gazprom werde sich an seine Verpflichtungen halten. Aber was meint Putin damit genau? Denn wenn Gazprom nur 40% Gas liefert wie kurz vor den Wartungsarbeiten von Nord Stream 1, dann würde sich Russland ja eigentlich nicht an seine Verträge halten. Nächste Woche könnte das Theater von vorne losgehen: am 26. Juli soll eine zweite Turbine zur Wartung geschickt werde, was die Durchleitung von Gas durch Nord Stream 1 auf 30% des normalen Volumen drücken könnte. Ist die Rally beim Dax und vor allem bei Aktien wie BASF und Uniper gerechtfertigt - oder doch übertrieben?

Hinweise aus Video:

1. Dax mit großem Kurssprung wegen Gas-Euphorie – Long-Signal?

2. Erzeugerpreise im Juni +32,7 Prozent – Energie +86 Prozent



