Vertrieb muss im digitalen Zeitalter neu aufgestellt werden (FOTO)

Bochum (ots) - Früher Tastentelefone und Röhrenmonitore, heute Smartphones und

Touchscreens. Früher Quereinsteiger ohne Berufserfahrung im Vertrieb, heute - in

vielen Unternehmen dasselbe Bild.



Bis vor Kurzem existierte nicht einmal ein Studiengang zum Thema

Vertriebsmanagement. Doch ist gerade der Vertrieb, der Verkauf von Produkten und

Dienstleistungen, die Wertschöpfung der Volkswirtschaft und somit auch

maßgeblich für jeden Unternehmenserfolg.





"Im deutschsprachigen Raum beschäftigen sich gerade einmal 5% derMarketing-Professoren intensiv mit Vertriebsthemen." sagt Prof. Dr. Jan Wieseke,Leiter des Sales Management Department an der Ruhr-Universität in Bochum. Diesesgilt als das einzige Department zum Themenfeld Vertriebsmanagement in Europa.Seit 2016 bietet die Hochschule im Ruhrgebiet auch den einzigen universitärenMasterstudiengang zum "Sales Management" an. Wieseke, selbst Lehrstuhlinhaber inBochum, ist davon überzeugt, dass der Vertrieb von heute gut ausgebildeteUniversitätsabsolventen braucht. "Aber auch die bestehendenVertriebsorganisationen müssen sich weiterentwickeln" - sagt Wieseke und sosetzte der Professor des Jahres 2014, der bereits vor 17 Jahren erstmalig auchals Autor in Erscheinung trat, das Standardwerk für Vertriebsmanagement auf: DieSales Profit Chain. Das Buch zeigt die Zusammenhänge von Wirkungsketten imVertriebsmanagement und erschließt damit Wachstumshebel. Die Sales Profit Chain(SPC) wurde für Entscheider:innen im Vertrieb entwickelt. Über 4.000 Unternehmenhaben zu einem einzigartigen Ansatz beigetragen. Wieseke, der als einer der TOP4Vertriebsforscher weltweit gilt, ist es mit diesem Buch gelungen, eineGesamtlogik im Vertriebsprozess anschaulich und praktikabel darzustellen. Über 7Jahre hinweg hat sich Prof. Dr. Jan Wieseke mit den zentralen Herausforderungenin den Bereichen Sales Management, Sales Excellence und Digitalisierungauseinandergesetzt und jede Erkenntnis eng in Workshops mit zahlreichenUnternehmen auf den Prüfstand gestellt. Insgesamt sind 100. Mio. qualifizierteDatenpunkte sowie mehr als 100 Audits mit Unternehmen in die Entstehungeingeflossen.Ausführliche Informationen rund um das Buch sowie die Möglichkeit das Buch zuerwerben finden Sie hier: https://sales-profit-chain.de/ (ISBN 978-39823858-0-8).Im Zeitalter der Digitalisierung, müssen Vertriebsprozesse neu gedacht,systematisiert und mit neuesten Technologien umgesetzt werden. Dazu bedarf esentsprechend ausgebildeter Fachkräfte. Vorbei die Zeit der Quereinsteiger ohneVerkaufshintergrund. Die Ansprüche der Kunden haben sich längst unserer Zeitangepasst. Nun gilt es auch den Vertrieb "Future-Ready" zu gestalten.Pressekontakt:Ruhr-Universität Bochum+49 234 3226596mailto:sales-management-department@ruhr-uni-bochum.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/111754/5277203OTS: Ruhr-Universität Bochum