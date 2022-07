WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Juni

2022



+32,7 % zum Vorjahresmonat



+0,6 % zum Vormonat



Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Juni 2022 um 32,7 % höher als

im Juni 2021. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist damit der

Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat wieder leicht rückläufig. Im Mai 2022 hatte

die Veränderungsrate bei +33,6 % und im April bei +33,5 % gelegen. Im

Vormonatsvergleich stiegen die Erzeugerpreise im Juni 2022 um 0,6 %.

Hauptverantwortlich für den Anstieg der gewerblichen Erzeugerpreise im

Vorjahresvergleich ist weiterhin die Preisentwicklung bei Energie. Zudem stiegen

auch die Preise für Vorleistungsgüter (+22,3 %), Investitionsgüter (+7,4 %)

sowie Ge- und Verbrauchsgüter (10,5 % und 14,7 %) deutlich an.





Starke Preissteigerungen bei allen EnergieträgernDie Energiepreise waren im Juni 2022 im Durchschnitt 86,1 % höher als imVorjahresmonat. Gegenüber Mai 2022 stiegen diese Preise um 1,6 % und damit etwasweniger stark als im Vormonat (+2,5 % gegenüber April 2022). Den höchstenEinfluss auf die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr bei Energie hattenErdgas in der Verteilung mit einem Plus gegenüber Juni 2021 von 141,1 % undelektrischer Strom mit +93,3 %.Kraftwerke zahlten für Erdgas 227,0 % mehr als ein Jahr zuvor. FürIndustrieabnehmer war Erdgas 182,6 % teurer und für Wiederverkäufer 159,5 %.Gegenüber Mai 2022 wurde Erdgas über alle Abnehmergruppen hinweg 0,2 % billiger.Während Endabnehmer mit höheren Abnahmemengen, deren Preise sich häufig an denBörsennotierungen orientieren, niedrigere Preise als im Vormonat zahlen mussten(industrielle Abnehmer -2,2 %, Wiederverkäufer -1,0 %), stiegen die Preise fürAbnehmer kleinerer Mengen, aber auch für Kraftwerke, im Vormonatsvergleichweiter an.Strom kostete für Weiterverteiler 164,9 % mehr als ein Jahr zuvor, fürSondervertragskunden 88,8 %. Für gewerbliche Anlagen, die häufig tarifgebundeneVerträge abschließen, waren die Preise 16,1 % höher als ein Jahr zuvor. ImVormonatsvergleich stiegen die Preise für elektrischen Strom, über alleAbnehmergruppen betrachtet, im Juni um 4,0 %. Für Abnehmer kleinerer Mengen wieHaushalte und gewerbliche Anlagen sanken die Preise hier sogar leicht, bedingtdurch den Wegfall der EEG-Umlage.Mineralölerzeugnisse waren 52,9 % teurer als im Juni 2021 und kosteten 0,4 %mehr als im Mai 2022. Leichtes Heizöl war mehr als doppelt so teuer wie ein Jahrzuvor (+125,5 %), Kraftstoffe kosteten 42,6 % mehr. Im Vormonatsvergleichstiegen insbesondere die Preise für leichtes Heizöl (+20,1 % gegenüber Mai