Vom 20. Juli und bis zum 14. September läuft 2022 die Brokerwahl von Brokervergleich.de – eine der größten Online-Abstimmungen im Finanzbereich. Im Vorjahr nahmen über 66.000 Kunden daran teil und bewerteten ihren Online-Broker, Robo-Advisor bzw. ihre Kryptobörse. Auch in diesem Jahr stehen über 90 Anbieter bereit, die sich bewerten lassen.

Wie in den Vorjahren haben alle Teilnehmer die Chance, sich in einem Gewinnspiel Preise im Gesamtwert von mehr als 4.000 Euro zu sichern.

Die härtesten Jurys der Finanzbranche bestimmen den Testsieger

Wie gewohnt, findet neben der Abstimmung durch die Kunden ein redaktioneller Brokertest mit mehr als 200 Kriterien statt. Die Brokerwahl und der Brokertest bilden jeweils 50 Prozent des finalen Ergebnisses ab. „Dieses Prinzip hat sich bewährt“, erklärt André Salzwedel, Projektleiter von Brokervergleich.de. „Nur wer vor den beiden härtesten Jurys im Finanzbereich – unserem Expertenteam und den eigenen Kunden – besteht, hat den Titel Online-Broker des Jahres bzw. Robo-Advisor des Jahres wirklich verdient.“

Neben den bekannten Formaten verleiht Brokervergleich.de 2022 zusätzlich zum 2. Mal einen Award an die Kryptobörse des Jahres. „Dieser noch junge Markt bietet immer noch Überraschungen. Wir erwarten für die Zukunft vermehrt etablierte Anbieter und Banken, die sich auf Bitcoin & Co. einlassen“, so Salzwedel weiter.

Preise im Gesamtwert von mehr als 4.000 Euro

Die Abstimmung selbst nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Unter sämtlichen Teilnehmern verlost Brokervergleich.de attraktive Preise, z. B. ein iPad PRO 11", zwei iPhone13 und eine GoPro Hero10.

Preisverleihung im Rahmen des Börsentags Berlin

Die Verleihung der Preise findet am 8. Oktober 2022 im Rahmen des Börsentags Berlin statt. Unterstützt wird die Brokerwahl durch die Berliner Agentur für Finanzkommunikation Quadriga Communication GmbH.