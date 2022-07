Bauspar-Neugeschäft der LBS Südwest legt um ein Drittel zu / Steigende Zinsen unterstreichen Kernnutzen des Bausparens

Stuttgart (ots) - Die Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben im ersten Halbjahr 2022 knapp 68.000 LBS-Bausparverträge über insgesamt 6,23 Mrd. Euro abgeschlossen. Damit verzeichnet die LBS Südwest wieder eine leichte Aufwärtsbewegung bei den Stückzahlen. Zugleich ist die vermittelte Bausparsumme im Brutto-Neugeschäft um 35,9 % gestiegen. Das außerkollektive Kreditgeschäft erzielte mit Darlehenszusagen über 1,23 Mrd. Euro einen deutlichen Halbjahrs-Höchstwert. Der Marktanteil nach Netto-Bausparsumme hat im Geschäftsgebiet im ersten Quartal 45,8 % erreicht (2021: 40,9 %).

Vielen Menschen wird aktuell bewusst, wie wichtig Sicherheit in der Immobilienfinanzierung ist. Seit Jahresbeginn sind die Zinsen um etwa das Dreifache gestiegen. "Wer kurz vor dem Immobilienerwerb steht, will seine Finanzierung noch zügig unter Dach und Fach bringen. Wer davon träumt, sichert sich jetzt noch günstige Konditionen für die Zukunft. Diese Trends spiegelt unser Rekord-Neugeschäft von 6,23 Mrd. Euro in der ersten Jahreshälfte eindrucksvoll wider", bringt es Stefan Siebert, Vorstandsvorsitzender der LBS Südwest, auf den Punkt. "Besonders erfreulich ist auch die Tatsache, dass erstmals seit Jahren die Stückzahlen der neu vermittelten Bausparverträge wieder steigen. Der noch geringe Zuwachs im ersten Halbjahr setzt sich im Juli deutlich fort."