Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse bestehen bei der BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) Chance auf weitere Erholungsgewinne. Hier die Analyse:

„Rückblick: In den vergangenen Handelstagen tauchte die BASF-Aktie immer wieder unter den am aktivsten gehandelten Werten auf Tradegate auf. Das Interesse am Unternehmen scheint kurz vor den Quartalszahlen Ende Juli hoch zu sein. Dabei zeichnete sich in der Aktie seit einiger Zeit der Versuch einer Bodenbildung ab, der gestern vollendet wurde. Bis zum Monatswechsel Juni/Juli war die Aktie hingegen als mittelfristiger Underperformer gegenüber dem Gesamtmarkt unterwegs und hat seit ihrem Jahreshoch mehr als 40 % an Wert eingebüßt.