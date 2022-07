Jahresausblick 2022 Es bleibt holprig

Die Kapitalmärkte befanden sich im ersten Halbjahr in unsicherem Fahrwasser; dies setzt sich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte fort. Hohe Inflation, Zinsanhebungen der Noten-banken, der Ukraine-Krieg, Wachstumssorgen – in der Summe war und ist das keine günstige Gemengelage. Weder für die globale Konjunktur noch für die internationalen Kapital-märkte. Und doch gilt weiterhin TINA: There is no alternativ to stocks – Es gibt keine sinnvolle Alternative zu Aktien.

Foto: easyfolio.de

Angespannte Gemengelage – aber die Wirtschaft ist robust Störungen auf der Angebotsseite, Produktionshemmnisse, sporadische, aber umfassende Lockdowns in China und die Zurückhaltung der Konsumenten angesichts real sinkender Einkommen belasten die wirtschaftliche Dynamik. Griffe die Inflation weiter um sich, zum Beispiel über steigende Lebensmittelpreise oder durch höhere Löhne und Gehälter, wäre der Weg zu einer wirtschaftlichen Anpassungsrezession nicht mehr weit. Dann würden noch schärfere Zinsanhebungen der Zentralbanken die Inflation um den Preis eines herben wirtschaftlichen Abschwungs jäh beenden. Damit verbunden wäre eine Gewinnrezession mit fallenden Aktienmärkten. Aber: noch ist es soweit nicht, und unsere Prognosen lassen moderates Wachstum zu. Und vor allem sind die Frühindikatoren zu robust, die Auftragsbücher zu prall, die erwartbare Nachfrage zu lebhaft und die Arbeitsmärkte zu stabil, als dass man das Rezessions-Szenario schon jetzt in den Mittelpunkt rücken sollte. Geldpolitische Rückabwicklung ist schmerzvoll Die lange gehegte Hoffnung hingegen, dass der Inflationsanstieg ein nur temporäres Phänomen sei, hat sich als trügerisch erwiesen. Damit sich ein Trend zu schnell fallenden Inflationsraten etabliert, müssten die angebotsseitigen Störungen möglichst bald behoben werden. Zugleich dürfen die Arbeitskosten (Löhne) nicht überproportional ansteigen. Unser Basisszenario unterstellt, dass die Inflationsraten nach nochmaligen Spitzenwerten im Sommer sich danach allmählich zurückbilden werden. Wichtige preistreibende Effekte wie etwa die hohen Ölpreise entfallen mehr und mehr aus der Inflationsberechnung. Wenn sich ferner die Engpässe bei wichtigen Produktionsfaktoren mildern, und die gestiegene gesamtwirtschaftliche Produktion die bestehende Nachfrage nach Gütern reibungsloser bedienen kann, könnte eine weitere Inflationsentspannung angezeigt sein. Das nähme Druck von den Notenbanken weiter die Zinsen zu erhöhen und weiter Staatsanleihen zu kaufen und würde sich auf den Anleihemärkten in nachgebenden Renditen fortpflanzen. In Europa geht es mal wieder um alles Die Europäische Zentralbank (EZB) kämpft nicht nur gegen die Inflation an, sondern auch für den Erhalt der Währungsunion. Das kann inkompatibel sein. Denn ihre Ankündigung, ab Juli den Leitzins zu erhöhen und das bis zum Jahresende um mehr als einen Prozentpunkt, hat die Renditen italienischer Staatsanleihen auf das höchste Niveau seit acht Jahren getrieben. An den Finanzmärkten griffen schlagartig Sorgen um den Erhalt der Währungsunion um sich. Mitte Juni sah sich die EZB gezwungen, die Entwicklung neuer „Krisen-Werkzeuge“ anzukündigen. Unterm Strich heißt das, dass die EZB-Zinsmaßnahmen eher moderat ausfallen, und der Renditeanstieg der Länder am südlichen Rand Europas (Griechenland, Italien, Spanien und Portugal) zumindest geldpolitisch gedeckelt wird.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

0 Kommentare 0 Autor abonnieren